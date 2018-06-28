РИАМО - 28 июн. Власти Архангельской области выразили готовность размещать закупки малого объема на портале поставщиков Москвы, сотрудничество в этой сфере будет способствовать росту спроса и конкуренции на рынке, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Регионы откликнулись на приглашение столицы на безвозмездной основе использовать уникальный и эффективный электронный инструмент системы закупок – портал поставщиков. Готовность размещать закупки малого объема на портале поставщиков Москвы выразили власти Архангельской области», - отмечается в сообщении.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, на платформе интернет-ресурса зарегистрированы и работают около 100 тысяч поставщиков со всей России. Они публикуют оферты, предлагая свои товары и услуги государственным заказчикам, пока преимущественно столичным.

«Уже начался активный процесс подключения заказчиков из разных регионов Российской Федерации. Точкой входа на рынок закупок для малого бизнеса могут стать котировочные сессии по закупкам малых объемов, для участия в которых не нужны предварительные заявки и обеспечение. Около 700 процедур проходит ежедневно. В настоящее время свыше 75% пользователей портала поставщиков являются именно субъектами малого бизнеса», – сказал Дегтев.

Первые соглашения с регионами подписали на Петербургском экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и главы Московской, Вологодской, Псковской, Калининградской, Кемеровской Тамбовской, Тульской областей, Нененецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Алтайского и Пермского края.

Как подчеркнул Дегтев, сотрудничество по вопросам обмена опытом в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд с использованием портала поставщиков будет способствовать росту спроса и конкуренции на рынке.

Портал поставщиков — интернет-ресурс, предназначенный для автоматизации деятельности участников размещения государственного заказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок. Портал создан в 2013 году. За время существования портала при его помощи заключено более 1,8 миллиона контрактов.