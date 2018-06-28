РИАМО - 28 июн. Три ночи подряд жители столицы могли увидеть серебристые облака в ночном небе над городом, вероятно, что такая же возможность будет у москвичей и в ночь на 29 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

C 25 июня в небе над Москвой можно было наблюдать серебристые облака. В ночь на 26 и 27 июня еще наблюдались и тропосферные облака, которые скрывали серебристые облака.

«В ночь на четверг, 28 июня, серебристые облака, подсвеченные лучами солнца, ушедшего за горизонт, были очень хорошо видны в северном секторе. Вероятно, что и предстоящей ночью можно будет увидеть эти прекрасные мезосферные облака», — говорится в сообщении.

Однако 30 июня погода начнет меняться, и небо закроют облака, связанные с атмосферным фронтом и южным циклоном.