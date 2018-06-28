РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В подмосковном Подольске в микрорайоне Шепчики на улице Лапшенкова установили ливневые решетки после ремонта дороги по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что в микрорайоне Шепчинки на улице Лапшенкова возле дома №69/23 отсутствуют ливневые решетки. После ремонта дороги, образовалась яма, которая мешает проезду машин. Обращение рассмотрела администрация горокруга, так как это автомобильная дорога местного значения.

«Работы по восстановлению крышки люка на проезжей части указанной автомобильной дороги выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал замглавы администрации по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.