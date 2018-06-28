РИАМО - 28 июн. Студенты Московского государственного строительного университета помогут при строительстве объектов реновации в столице, а также отправятся на крупные стройки Сахалинской и Ленинградской областей и в Турцию в этом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Более двухсот лучших студентов МГСУ отправятся получать практические знания и навыки на Сахалин, где строится Сахалинская ГРЭС - 2, в Ленинградскую область, где возводится Ленинградская АЭС - 2, кроме того, часть ребят будет участвовать в реализации международного проекта Госкорпорации «Росатом» - строительстве АЭС «Аккую» в Турции», - сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

Помимо этого, их планируют задействовать при строительстве домов по программе реновации в Москве.

По его словам, молодые специалисты, прошедшие стройотрядовскую школу, получают серьезное конкурентное преимущество в своей дальнейшей карьере.

«Такая практика - прекрасная возможность узнать стройку «изнутри», приобрести важные практические навыки, освоить свою специальность и глубже понять ее роль и значение в специфике строительного процесса. Кроме того, работа в стройотряде станет для многих студентов прекрасной возможностью проверить свои организаторские способности и развить лидерские качества», - подчеркнул Левкин.

Он напомнил, что в последние несколько лет движение студенческих строительных отрядов в учебных заведениях заметно активизировалось.

Так, на сегодняшний день, стройотряды существуют не только в МГСУ, но и в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26, а также при Образовательном комплексе градостроительства «Столица» (строительный колледж № 30). Этим летом ребята из Колледжа №26 и Образовательного комплекса «Столица» будут вести отделку в двух строящихся жилых корпусах в районе Котловка.

Работа по привлечению студенческих строительных отрядов к строительству инфраструктурных объектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом.