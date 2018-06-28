РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В подмосковном Подольске 8 июля в парке Виктора Талалихина пройдет фестиваль «Православная семья», организаторы приглашают к сотрудничеству артистов и предпринимателей, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих принять участие в большом проекте, которое проводит Подольское благочиние 8 июля в городском парке имени Талалихина. Может вам есть, чем поделиться, чему научить – тогда это отличная возможность проявить себя! Нам нужны: артисты, аниматоры, мастерицы, фотографы, стилисты», – говорится в сообщении.

Также организаторы приглашают частных предпринимателей, чья сфера деятельности касается создания семьи, рождения и воспитания детей. Представители бизнеса смогут рассказать о своих услугах на празднике, где ожидают большое количество участников и зрителей.

С предложениями можно обращаться к координатору проекта Валентине Стеклянниковой: https://vk.com/id3595956.