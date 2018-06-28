РИАМО - 28 июн. Власти Москвы согласовали проектную документацию на строительство административного здания для налоговой инспекции в районе Раменки, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Проектной документацией предусмотрено строительство девятиэтажного административного здания, в котором разместятся отделения ИФНС России №29 и №36. Здание возводится в рамках Адресно-инвестиционной программы на 2017-2020 годы, реализуемая правительством Москвы под руководством мэра столицы Сергея Собянина», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Для обеспечения работы федеральных налоговых служб в составе здания предусмотрены следующие помещения: рабочие кабинеты руководителей, административные помещения для сотрудников, помещения для временного хранения документов, операционный зал инспекции №36 – 14 окон и инспекции №29 – 11 окон, две комнаты кассового обслуживания, помещение конфиденциального приема, бюро пропусков.

Кроме того, в здании появятся камера хранения личных вещей, конференц-зал, помещения охраны и столовая. Оснащение помещений административного здания оборудованием, мебелью и инвентарем соответствует подготовленному в установленном порядке перечню. Связь по этажам в здании будет обеспечиваться с помощью двух рассредоточенных лестничных клеток и трех лифтов грузоподъемностью 1 тонна каждый.

«На прилегающей территории оборудуют открытую автостоянку с местами для маломобильных групп населения. Также в рамках благоустройства будут высажены кустарники, разбиты газоны. Предусматривается устройство наружного освещения и установка ограждения территории», - добавляется в материале.