РИАМО - 28 июн. Общая прибыль организаций Москвы в январе-марте 2018 года составила более 645 миллиардов рублей, увеличившись на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2017 года, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«По состоянию на 1 апреля 2018 года положительный финансовый результат крупных и средних организаций (без финансово-кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства; сравнение показателей с соответствующим периодом прошлого года произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций) составил 645,9 миллиарда рублей (за этот же период 2017 года финансовый результат составил 604,9 миллиарда рублей прибыли)», - говорится в документе.

При этом прибыль составила 924,1 миллиарда рублей, а убыток – 278,2 миллиарда рублей. На 1 апреля 2018 года убыточными были 1649 организаций, или 32,1% от всех организаций столицы.

На 1 апреля 2018 года суммарная задолженность по обязательствам составила 37,1 триллиона рублей, из нее просроченная – 1,24 триллиона рублей, или 3,3% от общей суммы задолженности (на 1 апреля 2017 года – 3,6%, на 1 марта 2018 года – 2,8%).

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2018 года составила 16,5 триллионов рублей, из нее на просроченную задолженность приходилось 1,21 триллиона рублей, или 7,3% (на 1 апреля 2017 года – 7,9%, на 1 марта 2018 года – 6,2%).

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец марта 2018 года составила 20,6 триллиона рублей, в том числе просроченная задолженность –23,0 миллиарда рублей, или 0,1% от объема задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 апреля 2017 года – 0,1%, на 1 марта 2018 года – 0,1%).

Дебиторская задолженность на 1 апреля 2018 года составила 15,2 триллиона рублей, из нее просроченная – 826,6 миллиарда рублей, или 5,4% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 апреля 2017 года – 6,1%, на 1 марта 2018 года – 5,9%).