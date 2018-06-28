РИАМО (РЕУТОВ) - 28 июн. Представители молодежных военно-патриотических организаций из Балашихи, Звездного городка, Щелкова, Реутова и Лосино-Петровского района продемонстрировали на торжественном смотре в Реутове строевую подготовку, свои знания и умения, сообщил в четверг глава города Станислав Каторов.

«Рад был видеть умные, целеустремленные лица людей, которые знают историю, чтут память поколений и своим участием в военно-патриотическом движении показывают пример сверстникам. Это – молодые целеустремленные люди, которые знают настоящую цену патриотизма и с юных лет искренне служат нашей великой Родине – России», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, жюри смотра оценило уровень подготовки юнармейцев, внешний вид и владение приемами строевой подготовки. В результате местные отделения юнармии были включены в реестр военно-патриотических отрядов Подмосковья. Их командиры получили именные юнармейские книжки и именные знамена отрядов.

По сведениям агентства, смотры муниципальных отрядов детско-юношеских военно-патриотических организаций в Московской области стартовали 19 мая и завершились в четверг.