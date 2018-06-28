РИАМО - 28 июн. Более 20 нарушений в содержании ограждений обнаружили и устранили инспекторы Госадмтехнадзора Московской области за минувшую неделю в Подмосковье, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Лицам, имеющим на балансе ограждения, в содержании которых административно-технические инспекторы обнаружили нарушения правил чистоты порядка и благоустройства, выдано 12 предписаний об устранении нарушений. Также выписаны штрафы на сумму около 100 тысяч рублей по фактам неудовлетворительного состояния ограждений. 13 нарушений было устранено до «штрафного финала» административного дела», - сказала Витушева.

Она подчеркнула, что все нарушения, зафиксированные инспекторами, устранены.