РИАМО - 28 июн. Московская городская избирательная комиссия может утвердить список зарегистрированных кандидатов на должность мэра столицы 13 июля, в случае отказа в регистрации претендент на пост градоначальника сможет обжаловать это решение, сообщил журналистам в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Тринадцатое июля - это фактически дата, когда будет принято последнее решение о регистрации либо об отказе», - сказал Реут.

Он отметил, что при отказе в регистрации кандидаты смогут обжаловать данное решение.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.