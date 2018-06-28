РИАМО - 28 июн. Управления ФАС выявило нарушения порядка проведения электронного аукциона по благоустройству парка «Солнечный берег» в поселке Запрудня Талдомского городского округа, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Профмеханика» на действия администрации Талдомского городского округа и МКУ «Центр управления закупками» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству парка «Солнечный берег» в поселке Запрудня.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества на участие в электронном аукционе. Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения, и признало жалобу ООО «Профмеханика» обоснованной», – говорится в сообщении.

Ведомство выдало администрации городского округа и МКУ «Центр управления закупками» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.