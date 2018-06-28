РИАМО - 28 июн. Большую партию аквариумных рыбок из Сингапура приостановили в аэропорту «Домодедово» из-за неправильно оформленных сопроводительных документов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«26 июня 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии декоративных аквариумных рыбок в количестве 4050 штук, поступившей из Сингапура», - говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установили, что ветеринарный сертификат оформлен на белой бумаге, не имеющей степеней защиты. Груз задержали.