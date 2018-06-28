РИАМО – 28 июн. Общая протяженность Московских центральных диаметров (МЦД) в Москве и Подмосковье составит 460 километров, передает в четверг РИА Новости.
«У нас появилась идея соединить радиусы пригородного сообщения в диаметры, таким образом, мы получим реальные 460 километров наземного метро, которые будут максимально интегрированы в городскую систему и будут обеспечивать провоз пассажиров в таком же режиме, с такими же тарифами, условиями, как Московское центральное кольцо», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Московские центральные диаметры по сути станут новыми наземными ветками, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик.
Для первого этапа внедрения МЦД выбрано два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово — Лобня), второй — Курское и Рижское (МЦД Нахабино — Подольск).
Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. В 2019 году поезда должны поехать от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. На первом диаметре пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две — на Московское центральное кольцо (МЦК) и две — на радиальные железнодорожные направления. На втором будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные железнодорожные направления и две — на МЦК.
С появлением МЦД транспорт станет доступнее для 2,3 миллиона человек. Диаметры сократят время в пути через Москву до 40 минут. Они будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. На них введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. График работы Московских центральных диаметров синхронизируют с метрополитеном.
Поезда будут ходить с 05:30 до 01:00. В часы пик интервал движения поездов составит всего пять-шесть минут. На первом этапе движение будет смешанным, то есть к действующим пригородным электричкам добавят новые. Затем диаметральные маршруты выведут на отдельные пути. Все остальные электрички будут ходить по тому же расписанию, по которому они курсируют сейчас.
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