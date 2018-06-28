РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко 30 июня проведет встречу с жителями улицы Бондарева по вопросам благоустройства прилегающих территорий.

«В субботу, 30 июня, будет проведена встреча с жителями улицы Бондарева по вопросам благоустройства прилегающих территорий. Один из ключевых моментов, волнующих жителей - заброшенная стройка. Приглашаю всех неравнодушных принять участие», – написал Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

Он уточнил, что встреча состоится в 12:00 у дома №5 по улице Бондарева.