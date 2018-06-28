РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске сотрудники ГИБДД провели занятие для юных велосипедистов по основам ПДД, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Дорожная полиция совместно с педагогами проводит занятия по безопасности дорожного движения в оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе школ. Детям разъясняют правила перехода проезжей части, передвижения на автотранспорте в качестве пассажира, нахождении во дворе.

«Сотрудники ГИБДД в парке имени Талалихина провели занятие с юными велосипедистами по правилам управления велосипедом. Учащиеся школ №№3 и 6 Подольска на практике отработали сигналы, подаваемые велосипедистами при поворотах и торможении, узнали о существующих возрастных ограничениях при передвижении по дорогам общего пользования, велодорожкам и тротуарам», – говорится в сообщении.

Также ребятам напомнили об обязательном использовании велошлема и средств пассивной защиты. В заключении мероприятия сотрудники ГИБДД вручили детям памятки юных велосипедистов, с помощью которых можно быстро повторить ПДД.