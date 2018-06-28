РИАМО - 28 июн. На Никольской улице в центре Москвы установлены металлодетекторы со стороны Богоявленского переулка и Лубянской площади, сообщила РИАМО в четверг пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Елена Романова.

Ранее металлодетекторы были установлены на входе на Никольскую со стороны Красной площади.

«Рамки установлены и останутся в целях безопасности, перекрытие Никольской не планируется», — сказала Романова.

Никольская улица в Москве стала стихийной фан-зоной иностранных футбольных фанатов: здесь они болеют за свои команды, поют, танцуют и отмечают победы сборных в барах.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.

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