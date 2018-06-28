РИАМО - 28 июн. Иностранные гости в Подмосковье, обращаясь в систему-112, получают всю необходимую помощь на родном языке, операторы круглосуточно принимают вызовы от иностранных туристов и болельщиков на восьми языках, они уже обработали более 50 таких вызовов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Система-112 Московской области во время проведения чемпионата мира по футболу принимает вызовы на восьми иностранных языках: английском, испанском, французском, немецком, португальском, китайском, итальянском и арабском. Вызовы от иностранных болельщиков и туристов принимают и обрабатывают более 30 профессиональных переводчиков, среди которых штатные и привлеченные лингвисты, а также волонтеры - студенты Одинцовского филиала МГИМО.

«На сегодняшний день операторы-лингвисты системы-112 Московской области приняли и обработали более полусотни вызовов от иностранных граждан. Большая часть обращений носит справочно-консультационный характер. Иностранные гости уточняют расположение спортивных объектов, гостиниц, спрашивают, где получить паспорт болельщика, куда обращаться при потере документов и так далее. Было несколько вызовов полиции и скорой медицинской помощи. Также поступают звонки от российских граждан с просьбой помочь им в переводе при общении с иностранными гостями», - отмечается в сообщении.

По статистике большинство вызовов поступило на английском и испанском языках.

«Номер «112» - это общепринятый в Европе единый номер вызова экстренных служб. Благодаря этому большинство иностранных гостей, прибывших на мероприятия чемпионата мира 2018 года, в случае необходимости комфортно пользуются функцией вызова экстренных служб на территории Подмосковья», – уточнил Пестов.

В ходе проведения чемпионата мира Подмосковье принимает большое количество болельщиков и туристов из разных стран. Помимо этого, на территории Московской области базируются девять национальных сборных – России, Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии, Туниса.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.