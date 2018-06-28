РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В подмосковном Подольске в четверг свыше 200 выпускников одиннадцатых классов получили медали за успехи в учебе, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во Дворце культуры «Октябрь» в четверг состоялся традиционный бал медалистов, который проводится в округе ежегодно. С приветственным словом к выпускникам обратился глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«В жизни каждый человек испытывает волнение и радость завершая учебу, но далеко не каждый испытывает ту радость, которую ощущают сегодня медалисты наших школ. Мы сегодня приветствуем тех, кто упорно трудился, кто работал над собой и добился серьезных результатов в учебе. Конечно, это большая заслуга педагогов, которые научили самостоятельно мыслить и быть порядочными людьми, а также ваших родителей. В добрый путь, выпускники, и в добрый час», – сказал Пестов.

Он вручил выпускникам медали и подарки, а также пожелал им успехов. Всего в ходе мероприятия главными и почетными наградами были удостоены более 200 выпускников горокруга.

В текущем году 11 классов общеобразовательных учреждений округа окончили 1 748 учащихся, 959 из них являются призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а более 30 школьников – призерами регионального этапа. Также именные стипендии губернатора Подмосковья для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, были присуждены около 70 учащимся горокруга.

В торжественной церемонии принял участие депутат Мособлдумы Павел Максимович, депутат совета депутатов округа Любовь Ушанева, первый замглавы администрации округа Виктор Чуб. Также выпускников с праздником поздравили и творческие коллективы округа, которые показали ребятам свои номера.