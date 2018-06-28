РИАМО - 28 июн. Московская городская избирательная комиссия может утвердить список «дачных» избирательных участков для выборов мэра Москвы 12 июля, сообщил в ходе заседания председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

«На следующей неделе нам необходимо принять порядок и через неделю, наверное, 12 июля, на заседании комиссии тогда рассмотрим вопрос об участках (избирательных участках на территории СНТ - ред.). Сроки поджимают, потому что с 25 числа уже будет работать мобильный избиратель», - сказал Горбунов.

Он добавил, что все справочники со списком избирательных участков должны быть сформированы с координатами «дачных» участков.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Московская городская избирательная комиссия также создала рабочую группу по вопросам образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города.

Процесс подписания соглашений по образованию «дачных» избирательных участков для голосования на выборах мэра Москвы за пределами столицы начнется после 1 июля.