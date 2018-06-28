РИАМО - 28 июн. В Дмитрове по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В августе 2008 года земельный участок в Дмитровском районе Гришинского участкового лесничества площадью 20,3 гектара был передан в аренду коммерческой организации. Проверка показала, что в отсутствие разрешительной документации на указанном участке вырублены лесные насаждения объемом 21,95 кубометра. Общий размер ущерба составил более 800 тысяч рублей.

«Материалы проверки Дмитровской городской прокуратурой направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

Ход расследования находится в Дмитровской городской прокуратуре на контроле.