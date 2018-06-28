РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В подмосковных Люберцах женщина утонула в Красковском карьере, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник пожарно-спасательной части 232 «Мособлпожспаса» Олег Гречанин.

«К нам поступила информация о том, что в Красковском карьере утонула женщина 1978 года рождения. Знакомые видели в каком примерно месте она утонула. 29 июня в 11:00 в поселок Красково прибудет водолазная группа из Мытищ для проведения водолазных поисковых работ. Если бы тело всплыло, то наши спасатели достали бы ее. Так как тело не всплыло, то приходится вызывать водолазов», – сказал Гречанин.

Он подчеркнул, что за лето это уже не первый случай.

«За летний период утонули четыре человека, с начала текущего года – шесть. Один утонул в Лыткаринском карьере, другой – в Москве-реке, месяц назад из реки Пехорки в Краскове достали женщину, зимой в Кореневском карьере утонули два рыбака», – добавил Гречанин.