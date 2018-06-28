Власти Подмосковья и Москвы заключили специальное соглашение, согласно которому оба региона уделят особое внимание развитию СНТ на территории Московской области. В Московской области находится 11,2 тысячи дачных и садоводческих товариществ, абсолютное большинство домов в которых принадлежит москвичам (около 4 миллионов человек). Каждые выходные в теплое время года на подмосковные дачи выезжает около одного миллиона москвичей. Что именно планируется сделать, чтобы изменить облик подмосковных СНТ, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).