РИАМО - 28 июн. На кампанию по проведению выборов мэра Москвы выделили свыше 570 миллионов рублей, основная часть средств направлена на дополнительную оплату труда членов территориальных избирательных комиссий, сообщил в четверг в ходе заседания председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«Всего выделено средств из бюджета – 572,4 миллиона рублей. Предлагается нижестоящим избирательным комиссиям выделить 534,9 миллиона рублей, 37,4 миллиона – в городскую избирательную комиссию. Если говорить в сравнении, то основная масса средств идет нижестоящим избирательным комиссиям. Основная затратная часть – дополнительная оплата труда», – сказал Горбунов.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев).

Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Выборы столичного градоначальника пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.