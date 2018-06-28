РИАМО - 28 июн. Два жилых корпуса общей площадью 24,21 тысячи квадратных метров построили в жилом комплексе «Зеленые аллеи» в Ленинском районе, они готовятся к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выданы двум жилым домам ЖК «Зеленые аллеи», построенным вблизи деревни Тарычево Ленинского района», - говорится в сообщении.

Площадь шестисекционного корпуса №2 переменной этажности (9-14-17) составляет 32,85 тысячи квадратных метров. К заселению готова 371 квартира, из которых 130 однокомнатных, 187 двухкомнатных, 54 трехкомнатных. Их площадь составляет 24,21 тысячи квадратных метров.

Площадь 3-секционного корпуса №3 переменной этажности (12-13) составляет 11,76 тысячи квадратных метров. К заселению готовы 148 квартир, из которых 80 однокомнатных, 44 двухкомнатных, 24 трехкомнатных. Жилая площадь квартир составляет 8914 квадратных метров.

«Дома получили ЗОСы и готовятся к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Кроме того, на первом этаже корпуса №3 планируют построить поликлинику на 100 посещений в смену, строительство которой будет завешено в рамках второго этапа. На прилегающей территории домов обустроены детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

Застройщиком объектов является ООО «МИЦ-СтройКапитал». Финансирование – собственные средства инвестора. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.