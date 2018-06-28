РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» за пять месяцев текущего года раскрыли 10 тяжких преступлений, сообщил в четверг начальник дежурной части Денис Камалетдинов.

В четверг в здании МУ МВД России «Люберецкое» провели отчет работы полиции, МЧС и службы-112 за 5 месяцев 2018 года.

«МУ МВД России «Люберецкое» обслуживает территорию четырех городских округов: Люберец, Лыткарина, Дзержинского и Котельников. За пять месяцев сотрудники раскрыли более 10 тяжких и особо тяжких преступлений», – сказал Камалетдинов.

Он добавил, что численность обслуживаемого населения – 464 683 человека. По его словам, в данных городах плотность населения самая высокая в Московской области и составляет более 2,7 тысячи человек на 1 квадратный километр.

«В настоящее время на территории обслуживания функционируют девять дежурных частей. Штатная численность сотрудников дежурных частей составляет 85 человек», – заключил Камалетдинов.