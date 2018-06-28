РИАМО - 28 июн. В парках Подмосковья в июне прошло уже более 70 кинопоказов в рамках проекта «Летний кинотеатр», которые собрали свыше 15 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В июне в рамках проекта «Летний кинотеатр» в парках Московской области прошло более 70 кинопоказов на 33 площадках в 29 муниципальных образованиях, которые посетили более 15 тысяч человек. За два месяца работы «Летнего кинотеатра» зрителями проекта стали более 25 тысяч жителей и гостей Подмосковья», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Помимо кинопоказов, в парках Московской области проходят творческие встречи с кинематографистами под открытым небом. В июле запланировано проведение четырех встреч, первая из которых состоится 6 июля в центральном парке города Долгопрудный с российским актером, телеведущим, капитаном команды КВН «МаксимуМ», чемпионом Высшей лиги КВН 2008 года Михаилом Башкатовым с показом фильма «Кухня. Последняя битва».

По словам министра, на площадках-участниках «Летнего кинотеатра» стартуют показы конкурсной программы V Всемирного фестиваля уличного кино, которые продлятся до конца августа. В рамках фестиваля жители Московской области наравне со зрителями многих российских и зарубежных уличных площадок смогут посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы российских авторов, созданные за последний год.

«Впервые в рамках областного проекта «Летний кинотеатр» в парке «200 лет Егорьевску» кинопоказы под открытым небом пройдут в формате «автокино». На парковке парка любители кино и автолюбители смогут получать удовольствие от просмотра лучших российских фильмов на большом экране, находясь в собственных автомобилях», - добавила Косарева.