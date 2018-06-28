РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июн. В четверг в подмосковных Мытищах на пересечении Волковского и Осташковского шоссе открылся новый складской оптовый клуб федеральной сети «Ряды», в нем организовано порядка 150 рабочих мест, есть кассы для самостоятельного оформления покупок, сообщил министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

По данным Мытищинского информагентства, основная бизнес-идея оптоклуба – продажа ограниченного числа самых популярных наименований по лучшим ценам в укрупненной упаковке. На прилавках есть как большие короба для бизнеса, так и штучный товар для розничных покупателей. Три подобных торговых объекта уже успешно работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«В Московской области мы все время движемся вперед, радует то, что торговля при этом является локомотивом: внедряются новые форматы, оборудование. В Мытищах сейчас открыт лоукостер «Ряды», где цены, как обещают организаторы, будут на 10-15% ниже сетевых магазинов. Здесь даже есть кассы самообслуживания без операторов», – сказал Посаженников.

По словам совладельца «Рядов» Сергея Фатеева, в ближайших планах сети открытие еще двух лоукостеров в Москве и Московской области.

«В Подмосковье власти нацелены на результат: создание новых рабочих мест, привлечение налогоплательщиков. Для многодетных семей региона мы предусмотрели программу социальной поддержки. Мы ее реализуем для всех жителей региона. Многодетные могут получить бесплатно наши карты с максимальной скидкой и делать покупки», – сказал Фатеев.

В торговом зале представлено более 4 тысяч наименований, 70% – продовольственные товары, 30% – промышленные.