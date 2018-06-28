РИАМО - 28 июн. Басманный суд Москвы арестовал до 26 августа лидера националистического движения «Черный блок» Владимира Ратникова (Комарницкого), обвиняемого в экстремизме, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Ратникова (Комарницкого) до 26 августа», - сказал собеседник агентства.

Ратникова обвиняют в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, призывах к массовым беспорядкам.