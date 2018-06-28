РИАМО - 28 июн. С начала чемпионата мира по футболу в подмосковных государственных музеях побывало более 150 посетителей по паспорту болельщика, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Лидером по посещаемости туристами стали Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, МВК «Новый Иерусалим» и Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей», – сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В материале напоминается, что во время чемпионата мира по футболу государственные музеи Московской области работают без выходных, а для посетителей с паспортом болельщика – бесплатно.

Помимо традиционных выставок, викторин, конкурсов для посетителей в государственных музеях подготовили специальные программы: соревнования по незаслуженно забытым в наше время играм-забавам, мастер-классы по игре в городки и варке варенья.

В Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» развернута мультимедийная инсталляция «Традиция. Вера. Победа». Архитектурная конструкция в виде футбольного мяча представляет собой специально подобранный контент, состоящий из фотографий и видео, рассказывающих о наиболее интересных событиях в истории советского футбола и легендах, поднявших этот спорт в СССР на мировой уровень.

В Серпуховском историко-художественном музее работает выставка «Серпухов. История футбола в лицах». В начале ХХ века в городе был создан футбольный клуб, который стал третьим по значимости после ленинградского и московского. Первый футбольный матч в Серпухове прошел в июле 1908 года, когда на поле вышли рабочие бумагопрядильной фабрики «Новая мыза». С началом Первой мировой войны спортивная жизнь в городе замерла, и новая страница в истории серпуховского футбола открылась в 20-е годы прошлого века.

В усадьбах Шахматово, Тараканово и Боблово мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока еженедельно по субботам гостей ждет утренняя физзарядка, которую проводит инструктор по фитнесу. Затем проходят футбольные матчи между командой музея-заповедника и сборной командой посетителей.

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева» приглашает принять участие в «попинухе» – веселой игре-забаве с лоскутным мячом. Также на территории музея-заповедника будет организована онлайн-трансляция финала чемпионата мира.

Музей-заповедник «Зарайский кремль» проведет семейный фольклорно-этнографический фестиваль «Липец в Даровом», призванный через фольклор, игры, музыку и народные ремесла напомнить о традициях XIX века.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.