РИАМО - 28 июн. Группе сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) вручили награды города Москвы, коллектив института также поздравили со 100-летием их предприятия, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров посетили ВНИИЖТ и поздравили его сотрудников со 100-летием института.

«За минувший век не раз менялось название вашего института, но неизменным оставалась его суть: быть главным научно-исследовательским центром железнодорожной отрасли страны. Первым объектом приложения сил ваших предшественников был паровоз. С годами железнодорожная техника становилась все сложнее, и уже в наши дни вы испытываете современнейшие «Аэроэкспрессы» и «Ласточки», — сказал Собянин.

Он добавил, что коллектив ВНИИЖТ принимает участие в обновлении подвижного состава метро, развитии пригородного железнодорожного сообщения и ряде других проектов транспортного комплекса столицы, способствовал запуску Московского центрального кольца.

«Самое главное – вы думаете о комфорте и безопасности пассажиров, о высоком качестве перевозок. О том, чтобы московский транспорт и дальше развивался на основе передовых научно-технических разработок. Спасибо вам», — добавил Собянин.

Он вручил группе сотрудников ВНИИЖТ награды города Москвы.

Как уточняется в сообщении, ВНИИЖТ – главный научный центр Российских железных дорог. За 100 лет институт пережил множество реорганизаций. В 2007-2008 годах он был преобразован в акционерное общество, став дочерним предприятием ОАО «РЖД».

«Сегодня ВНИИЖТ является крупнейшим научным центром железнодорожной отрасли, который способен проводить научно-исследовательские, проектно-конструкторские разработки и весь спектр сертификационных испытаний в этой сфере», — уточняется в сообщении.

В состав института входят 17 научных подразделений, также он имеет пять филиалов, один из которых - Экспериментальное кольцо - находится в столичной Щербинке.

Специалистами ВНИИЖТ разработаны 43 из 50 (86%) действующих норм безопасности железнодорожного транспорта, а также порядка 500 методик испытаний (различные инструкции, правила, нормы, определяющие способы содержания и эксплуатации технических средств).