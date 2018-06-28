РИАМО - 28 июн. Избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц и уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата на должность мэра Москвы Дмитрия Гудкова, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«В Московскую городскую избирательную комиссию поступило заявление от кандидата на должность мэра Москвы Гудкова Дмитрия Геннадьевича о регистрации его доверенных лиц в количестве двух человек. Документы проверены, они соответствуют требованиям избирательного кодекса», - сказала в ходе заседания член Мосгоризбиркома Римма Кузнецова.

Также заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов добавил, что кандидат на должность мэра Москвы Дмитрий Гудков назначил двух уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

Помимо этого, Мосгоризбирком зарегистрировал уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность мэра Москвы Михаила Балакина.

Выборы столичного градоначальника пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.