РИАМО - 28 июн. Московский музей-заповедник «Царицыно» каждые субботу и воскресенье посещают около 40 тысяч человек, а в праздничные дни - более 70 тысяч человек, сообщила в четверг генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина.

«Каждые выходные мы имеем 30-40 тысяч посетителей, если мы ничего не проводим на территории. Если у нас проходит День города или 9 Мая, то это в среднем на территории 70-80 тысяч посетителей», - сказала Фокина в рамках Международного паркового форума.

Она отметила, за 2017 год парк «Царицыно» посетили около 6 миллионов человек, а музей - порядка 1,2 миллиона человек.

«Мы как комплекс открылись в 2007 году. В прошлом году отметили 10 лет с момента, как дворец и музей заработали полноценно как историко-архитектурный, ландшафтный и художественный музей-заповедник», - добавила Фокина.

Международный парковый форум проходит в столичном «Зарядье». Мероприятие объединяет российских и зарубежных специалистов в области урбанистики и ландшафтной архитектуры, а также проектировщиков и исследователей городской среды.

Участники форума представляют свои проекты в области экоурбанистики, ревитализации общественных пространств и проектирования современных городских парков, а также принимают участие в дискуссиях на тему городского благоустройства и развития мегаполисов.