РИАМО - 28 июн. У школьников в рамках проекта «Суббота московского школьника» может появиться проект «Театральная суббота», сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

«Добавится еще одна суббота. Сегодня по итогам обсуждения с руководителями театров, их заинтересовала эта идея. Наверное, появится театральная суббота», – сказал Калина.

Он также добавил, что проект «Суббота московского школьника» расширился за несколько лет.

«Субботы московского школьника» – это основное название проекта, в который входят «Инженерные субботы», «Университетские субботы», «Арт-субботы», «Телевизионные субботы» и прочие. Ознакомиться с полным перечнем занятий, выбрать подходящее и зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте проекта (http://us.dogm.mos.ru).