РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 28 июн. Всех жителей Орехово-Зуева, любящих рыбалку, приглашают 15 июля на празднование Дня рыбака, сообщается на странице центрального городского парка в соцсети «ВКонтакте».

«В программе празднования (Дня рыбака - ред.) – соревнования по рыбной ловле, подарки победителям, веселые конкурсы, вкуснейшая уха, приготовленная на костре», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, участникам необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8(496)413-77-27. Празднование пройдет по адресу: город Орехово-Зуево. Участие в мероприятии бесплатное.