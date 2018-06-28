РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июн. В администрации подмосковного Домодедова состоялся штаб по строительству, в рамках мероприятия глава горокруга Александр Двойных обсудил с участниками несколько важных направлений, в частности, сроки сдачи проблемных объектов, сообщается в группе «Общественная палата городского округа Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации муниципалитета 27 июня прошел штаб по строительству.

«Традиционно первые вопросы протокола штаба – разбор проблемных направлений: объекты «ООО Лидер Групп», «Урбан Групп». Александр Двойных, несмотря на позитивные сдвиги на 2-м корпусе, недоволен переносом сдачи объекта с июля до конца лета. Представители инициативной группы поблагодарили Двойных за активную позицию и обратились с просьбой в дальнейшем также влиять на застройщика при сдаче 3 корпуса», – говорится в сообщении.

Общественная палата городского округа постоянно проводит общественный контроль проблемных объектов.

По словам председателя комиссии по архитектурному облику городов и сел, благоустройству территорий, экологии и природопользованию Энвера Абдурахманова, профильная комиссия по архитектуре и общественная палата городского округа вели мониторинг и контроль за объектами СУ-155, давая свои рекомендации различным органам власти.

«В 2018 году благополучно разрешился конфликт со сдачей последнего многоквартирного дома СУ-155 на территории Домодедова», – отметил Абдурахманов.