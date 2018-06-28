РИАМО - 28 июн. Директора московских школ предлагают соискателям на должность учителя сдать Единый государственный экзамен, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

«Для немосковских учителей директора школ столицы предлагают такой фильтр (ЕГЭ - ред.), через который кто-то проходит, а кто-то - нет. <…> Московские директора предлагает показать, как соискатель знает предмет», - сказал Калина.

Он добавил, что каждый директор сам определяет проходной порог.

«Там даже не баллы, там определяют уровень - средний, высокий. Поэтому ниже среднего точно никто не возьмет. Но некоторые директора, чтобы принять человека в старшие классы учителем, будут выбирать тех, кто приходит с высокими баллами», - подчеркнул Калина.