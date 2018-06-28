РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 28 июн. В подмосковном Жуковском в предстоящие выходные состоится соревнование по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских», на мероприятие съедутся более 300 спортсменов со всей России, сообщается на сайте администрации городского округа.

С 30 июня по 1 июля Жуковский примет одно из крупнейших соревнований по легкой атлетике – «Мемориал братьев Знаменских». В нем примут участие свыше 300 спортсменов со всей России, из них 45 представят Подмосковье. Открытие соревнований состоится 30 июня в 15:30.

«Программа «Мемориала» включит в себя: бег на различные дистанции, метание молота и диска, толкание ядра, прыжок в высоту, тройной прыжок и прыжок с шестом. Как сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области, комплекты наград будут разыграны в 18 дисциплинах у женщин и в 19 – у мужчин», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках состязания 1 июля состоится первенство России по бегу на 10 тысяч метров. Чемпионат начнется в 19:30 для женщин, и в 20:30 – для мужчин. Победителей ждет специальный приз – Кубок Знаменских. Именно на данной дистанции братья Знаменские одерживали самые яркие победы.

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских» пройдут уже в 60-й раз. Они посвящены Георгию и Серафиму Знаменским – выдающимся бегунам 1930-х годов XX века. Начиная с 2006 года легкоатлетов принимает стадион «Метеор» в подмосковном Жуковском.