РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Школьникам в Королеве рассказали о вреде наркотиков, более 100 учеников приняли участие в тематической программе активистов партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Тематическая программа «Дается жизнь один лишь раз» прошла в Королеве в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Беседа прошла в центре культуры и досуга «Болшево» в рамках акции «Скажи наркотикам – Нет!».

«В тематической беседе участвовали более 100 школьников, находящихся в период школьных каникул в летних лагерях. Данная акция направлена на формирование у школьников представления о наркомании и алкоголизме, стойкого неприятия к ним, а также на пропаганду здорового образа жизни. Ребята выполняли тематические задания, отвечали на вопросы ведущего, участвовали в викторинах и конкурсах. А в завершение встречи дети пришли к единому мнению, что наркомания и алкоголизм пагубно влияют на здоровье человека», – говорится в сообщении.

Партийный проект «Здоровое будущее» затрагивает актуальные и социально значимые аспекты жизни, он направлен на профилактику и борьбу с вредными привычками, а также на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения.