РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 28 июн. В подмосковном Домодедове прошла защита проектов губернаторской премии «Наше Подмосковье», свои работы презентовали 269 человек, сообщается в группе «Общественная палата городского округа Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году (в 2018 году – ред.) защита прошла в большом зале молодежного центра «Победа» одним днем. 269 проектов в 7 номинациях прослушали члены жюри, в состав которых вошли члены общественной палаты городского округа Домодедово и Московской области, представитель главного управления социальных коммуникаций и советник министра спорта Московской области», – говорится в сообщении.

Ежегодно число жителей Домодедова, участвующих в премии «Наше Подмосковье», становится больше. В 2015 году свои проекты представили 226 участников, в 2016 году – 379 участников, в 2017 году – 396 участников, в нынешнем году участвовали 422 человека. Всего около 3 672 участника были вовлечены в проекты в 2018 году.

Все те, кто не смог пройти защиту в Домодедове, смогут это сделать в доме правительства Московской области в конце лета.