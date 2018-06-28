РИАМО (СТУПИНО) - 28 июн. С начала 2018 года в подмосковном Ступине объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности увеличился на 7%, сообщил Ступинскому информагентству председатель комитета по инвестициям, потребительскому рынку и предпринимательству в городском округе Иван Паламарчук.

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности увеличился на 7% и составил 61,7 миллиарда рублей. Таковы итоги отчета за 5 месяцев с начала года (2018 года – ред.) о работе промышленного производства городского округа Ступино. На одного жителя городского округа Ступино отгружено промышленных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в среднем за месяц на сумму 101 тысяча рублей. Это в 4,9 раза больше, чем в среднем на одного жителя Московской области», – сказал Паламарчук.

По его словам, наилучшую динамику по объемам отгруженных товаров показали ООО «Изомин», АО «Ла Фортецца ЭСТ», ЗАО «Мапеи». Снизили объемы отгруженной продукции в денежном выражении НПО «Авиатехнология», АО СМПП.