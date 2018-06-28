РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В больницу Подольска из Волоколамска вертолетом доставили 63-летнюю женщину с ожогами, у нее обожжено 45% тела, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«Из Волоколамска в ожоговое отделение городской больницы Подольска 27 июня на вертолете санавиации доставили 63-летнюю женщину, получившую ожог головы, туловища, верхних конечностей 1-2-3 степени, у нее обожжено 45% поверхности тела», – говорится в сообщении.

Санитарная авиация предназначена для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.