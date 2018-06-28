Как согласовать перепланировку квартиры в Подмосковье

Что нужно согласовывать
Переустройство или перепланировку жилых помещений можно проводить только по согласованию со специалистами, так как некоторые виды работ могут привести к аварийным ситуациям.
Переустройство жилых помещений подразумевает: установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования.
Что касается перепланировки, то она заключается в изменении конфигурации жилого помещения и требует внесения поправок в технический паспорт (изменение поэтажного плана, изменение размеров оконных и дверных проемов и т.д.).
Обратиться за согласованием переустройства и (или) перепланировки жилого помещения могут:
- физические лица - собственники или наниматели жилых помещений на территории Московской области
- юридические лица - собственники жилых помещений на территории Московской области.
Как получить разрешение
Сначала необходимо получить разрешение на проведение перепланировки/переустройства, а после завершения работ обратиться за получением утвержденного акта о внесенных изменениях.
Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципального образования через многофункциональный центр (МФЦ) либо направить электронное заявление с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области.
Для согласования переустройства или перепланировки потребуются следующие документы:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
(в заявлении физические лица должны указать свои паспортные и контактные данные, юридические лица – данные об организации, также указывается адрес жилого помещения, срок и режим проведения ремонтно-строительных работ);
- проект переустройства/перепланировки жилого помещения;
- правоустанавливающие документы на собственность или договор аренды/найма помещения (если права на помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
- технический или кадастровый паспорт переустраиваемого или перепланируемого жилого помещения;
- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства/перепланировки жилого помещения (если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры);
- документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи
на переустройство/перепланировку помещения;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя заявителя) .
Срок регистрация заявления и комплекта документов составляет 1 рабочий день. Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете на портале гусуслуг Московской области.
Максимальный срок согласования перепланировки составляет 16 дней. Заявитель получает в МФЦ решение о согласовании переустройства/перепланировки жилого помещения.
Как утвердить акт проведенных работ
Для утверждения акта о завершении переустройства/перепланировки жилого помещения потребуются:
- уведомление о завершении переустройства/перепланировки жилого помещения;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя заявителя).
Максимальный срок для утверждения акта о завершении переустройства – 10 дней.
Заявитель получает в МФЦ утвержденный акт о завершении переустройства/перепланировки жилого помещения.
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