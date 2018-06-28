Как согласовать перепланировку квартиры в Подмосковье

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© пресс-служба администрации Реутова, Ранет Матказин

Сначала необходимо получить разрешение на проведение перепланировки/переустройства, а после завершения работ обратиться за получением утвержденного акта о внесенных изменениях.

Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципального образования через многофункциональный центр (МФЦ) либо направить электронное заявление с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Для согласования переустройства или перепланировки потребуются следующие документы:

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

(в заявлении физические лица должны указать свои паспортные и контактные данные, юридические лица – данные об организации, также указывается адрес жилого помещения, срок и режим проведения ремонтно-строительных работ);

- проект переустройства/перепланировки жилого помещения;

- правоустанавливающие документы на собственность или договор аренды/найма помещения (если права на помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

- технический или кадастровый паспорт переустраиваемого или перепланируемого жилого помещения;

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства/перепланировки жилого помещения (если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры);

- документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи

на переустройство/перепланировку помещения;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя заявителя) .

Срок регистрация заявления и комплекта документов составляет 1 рабочий день. Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете на портале гусуслуг Московской области.

Максимальный срок согласования перепланировки составляет 16 дней. Заявитель получает в МФЦ решение о согласовании переустройства/перепланировки жилого помещения.

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