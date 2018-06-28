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Шпаргалки

Как согласовать перепланировку квартиры в Подмосковье

Куда обращаться жителям Московской области при перепланировке квартиры, читайте в материале РИАМО.
©  pixabay.com
1

Что нужно согласовывать

©  pixabay

Переустройство или перепланировку жилых помещений можно проводить только по согласованию со специалистами, так как некоторые виды работ могут привести к аварийным ситуациям.

Переустройство жилых помещений подразумевает: установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования.

Что касается перепланировки, то она заключается в изменении конфигурации жилого помещения и требует внесения поправок в технический паспорт (изменение поэтажного плана, изменение размеров оконных и дверных проемов и т.д.).

Обратиться за согласованием переустройства и (или) перепланировки жилого помещения могут:

- физические лица - собственники или наниматели жилых помещений на территории Московской области

- юридические лица - собственники жилых помещений на территории Московской области.

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Как получить разрешение

©  пресс-служба администрации Реутова, Ранет Матказин

Сначала необходимо получить разрешение на проведение перепланировки/переустройства, а после завершения работ обратиться за получением утвержденного акта о внесенных изменениях.

Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципального образования через многофункциональный центр (МФЦ) либо направить электронное заявление с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Для согласования переустройства или перепланировки потребуются следующие документы:

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

(в заявлении физические лица должны указать свои паспортные и контактные данные, юридические лица – данные об организации, также указывается адрес жилого помещения, срок и режим проведения ремонтно-строительных работ);

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- проект переустройства/перепланировки жилого помещения;

- правоустанавливающие документы на собственность или договор аренды/найма помещения (если права на помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

- технический или кадастровый паспорт переустраиваемого или перепланируемого жилого помещения;

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства/перепланировки жилого помещения (если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры);

- документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи
на переустройство/перепланировку помещения;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя заявителя) .

Срок регистрация заявления и комплекта документов составляет 1 рабочий день. Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете на портале гусуслуг Московской области.

Максимальный срок согласования перепланировки составляет 16 дней. Заявитель получает в МФЦ решение о согласовании переустройства/перепланировки жилого помещения.

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Как утвердить акт проведенных работ

©  pixabay.com

Для утверждения акта о завершении переустройства/перепланировки жилого помещения потребуются:

- уведомление о завершении переустройства/перепланировки жилого помещения;

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя заявителя).

Максимальный срок для утверждения акта о завершении переустройства – 10 дней.

Заявитель получает в МФЦ утвержденный акт о завершении переустройства/перепланировки жилого помещения.

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Ольга Флягина
ПодмосковьеКвартирыМФЦ
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