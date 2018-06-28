РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 30 июня пройдет акция «Экодвор», во время которой будут принимать вторсырье, также там можно будет обменяться ненужными вещами в ходе акции «Фримаркет», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Акция «Экодвор» состоится в парке имени Виктора Талалихина 30 июня с 12:00 до 15:00. В этот день можно будет сдать на вторичную переработку следующие виды вторсырья: макулатуру – бумагу, газеты, журналы, картон; маркированный пластик; стеклянные бутылки и банки; алюминиевые и жестяные банки, крышки, аэрозольные баллончики, прочие мелкие металлические предметы. Кроме того, можно принести крышки от напитков для благотворительного движения #Доброкрышка», – говорится в сообщении.

Вторсырье нужно приносить в чистом виде и все, что можно, смять или сжать. Также на акции будет организован «Фримаркет» – безвозмездный обмен книгами и одеждой. Вещи для обмена нужно приносить в хорошем и чистом состоянии, не нашедшие хозяина вещи направят на благотворительность.