РИАМО – 28 июн. Средний чек иностранных болельщиков в городах-организаторах чемпионата мира по футболу в России составляет 3,5 тысячи рублей, передает ТАСС.

«Средний чек на данный момент составляет 3,5 тысячи рублей у иностранцев. При этом средний чек по иностранным картам Visa в полтора раза выше в категориях еды и напитков, а также сувениров. Лидируют (по количеству трат – ред.) карты, выпущенные в США, Мексике и Китае», – сказал журналистам руководитель инновационной студии платежной системы Visa в России Антон Красненков.

По его словам, наибольшее количество транзакций совершено на стадионе «Лужники» в Москве (139 миллионов рублей), наименьшее на стадионе «Калининград» (16,5 миллионов рублей), при этом каждая пятая транзакция гостей из зарубежья бесконтактная. В целом по сумме покупок лидируют Москва (1,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (506 миллионов рублей) и Сочи (104 миллиона рублей).

Наибольший объем трат иностранных туристов приходится на такие категории, как «гостиничные услуги», «модная одежда», «рестораны и кафе», включая рестораны быстрого обслуживания, отметил Красненков.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.