РИАМО - 28 июн. Около половины призеров и победителей заключительного этапа школьных олимпиад являются москвичами, помимо этого, в 2018-м почти половина выпускников столицы закончила школы, где учились лауреаты олимпиад, сообщил журналистам в четверг директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

«У нас почти половина победителей и почти 40% призеров (олимпиад - ред.) - это москвичи. И очень важно, что растет количество школ, откуда победители и призеры», - сказал Ященко.

Он добавил, что в этом году почти половина выпускников закончила школы, в которых есть победители и призеры заключительного этапа олимпиад. В 2011 году таких школ было 14%.

По его словам, в городе также выросло количество школ, в которых есть дипломы московских олимпиад.

«Московская олимпиада родилась раньше Всероссийской. Московская олимпиада по-прежнему престижна, более чем по 10 предметам входит в перечень олимпиад, ребята получают льготу при поступлении в вуз. У нас выросло количество школ, в которых есть дипломы Московской олимпиады. Не менее чем по четырем предметам еще несколько лет назад у нас было 137 школ, в этом году 380», - подчеркнул Ященко.