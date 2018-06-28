РИАМО - 28 июн. Температура в Москве 29 июня днем достигнет 30 градусов тепла, этот день в столице станет самым жарким на неделе, после этого в Московском регионе ожидаются грозы и дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Пятница в Москве станет самым жарким днем недели и завершит период солнечной и сухой погоды. Ночью в Москве 14-16 градусов, в центре до 21 градуса, по области 12-17, местами до 7 градусов. Днем в Москве 28-30, по области 25-30 градусов. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ночью 30 июня по Подмосковью местами пройдет кратковременный дождь, температура в Москве 17-19 градусов, по области 14-19. Днем прогнозируются дождь, местами сильный, гроза. Максимальная температура в Москве — 26-28 градусов, по области — 23-28, на востоке до 32. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Кратковременные дожди, местами сильные, и грозы прогнозируются в регионе 1 июля. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Ночью в Москве 19-21 градус, по области 16-21. Днем в Москве 25-27, по области 23-28 градусов, на востоке до 32.

В начале новой недели циклон переместится на территорию Белоруссии и постепенно начнет заполнятся. Пока он еще продолжит оказывать влияние на погоду Московского региона. 2 июля временами пройдет дождь. Ночью прогнозируется 13-18 градусов, днем 21-26. 3 июля местами с кратковременными дождями, станет немного прохладнее: ночью 9-14, днем 19-24 градуса.