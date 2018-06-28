РИАМО - 28 июн. Московской областное УФАС России уличило ООО ЧОО «Добрыня» и ООО ЧОО «Гвардия» в картельном сговоре при участии в электронных торгах и признало организации нарушителями антимонопольного законодательства, это решение подтвердил Арбитражный суд Москвы, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее по результатам анализа информации, представленной электронной площадкой ЗАО «Сбербанк-АСТ», управление признало ООО ЧОО «Добрыня» и ООО ЧОО «Гвардия» нарушившими антимонопольное законодательство в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах. Не согласившись с указанным решением, общества обратились в суд.

«Арбитражный суд города Москвы отказал ООО ЧОО «Добрыня» и ООО ЧОО «Гвардия» в удовлетворении требований и признал законным решение Московского областного УФАС России», - отмечается в сообщении.