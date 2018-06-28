РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В подмосковном Подольске рост платы за содержание жилого помещения в зависимости от типа благоустройства с 1 июля составит от 0,42% до 5,07%, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

С целью перехода на единые нормативы на объединенных территориях в министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, на которое возложены соответствующие полномочия, готовится обращение об установлении единых норм на подогрев по Подольску. Кроме того, с 1 июля размер платы за содержание жилого помещения будет зависеть от типа жилищного фонда по 22 видам благоустройства. Дополнительно включили еще два вида – многоквартирные дома, оборудованные автономной системой канализации; с откачкой и вывозом сточных вод из выгребных ям.

«С 1 июля 2018 года предельный индекс роста платы за коммунальные услуги для Подольска установлен в размере 106,1%. Так, рост тарифов на электроэнергию составит 5%, на природный газ – 3,4%. Кроме того, с 1 июля на территории горокруга будет действовать единый тариф на услуги водоснабжения и водоотведения – 22,50 руб/м3 и 15,02 руб/м3 соответственно. Рост платы за содержание жилого помещения в зависимости от типа благоустройства составит от 0,42% до 5,07%», – говорится в сообщении.

С 1 июля будет действовать единый тариф для населения на услуги по теплоснабжению 2031,41рублей/Гкал, что на 9% ниже, чем в среднем по Московской области. Рост тарифа по Климовску составит 3,5%, что ниже установленного роста потребительских цен. Для ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования, установлены тарифы от 106,68 рублей/кубометр до 176,19 рублей кубометр. До 1% снижен темп роста тарифа на горячее водоснабжение по микрорайону Климовск за период с 2015 по 2018 годы.

Сейчас действуют различные нормативы на подогрев, утвержденные еще до объединения Подольска. В этой связи сохраняется разница в оплате за горячую воду между Подольском (в старых границах) и микрорайонами Лаговский, Львовский, Дубровицы, Стрелковский.

Тарифы на коммунальные услуги, включающие холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, тепло-, электро- и газоснабжение, подлежат государственному регулированию и устанавливаются Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Из них тарифы на электроэнергию и газ для населения в соответствии с Федеральным законодательством устанавливаются едиными по региону, на прочие коммунальные услуги – по каждой ресурсоснабжающей организации.