РИАМО – 28 июн. «Молодежка Общероссийского народного фронта» к Дню молодежи провела опрос среди молодых людей с целью узнать, какие из 12 приоритетных направлений, обозначенных в майском указе президента РФ Владимира Путина, они считают наиболее важными, большинство выбрало здравоохранение, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

В опросе приняли участие более 5 тысяч молодых людей из всех 85 субъектов РФ. На вопросы отвечали респонденты в возрасте от 14 до 35 лет разных профессий, студенты, молодые специалисты и так далее. Опрос проходил в формате онлайн-анкетирования. Каждый мог не просто отметить наиболее приоритетные направления (каждый выбирал не более трех направлений), но и оставить комментарий - почему сделал именно такой выбор и чем указанные направления важны конкретно для каждого участника опроса.

«Чаще других в тройку попадали: здравоохранение – 48,6%, образование – 41,6%, экология – 34,6%. При этом интересно, что на вопрос «если бы вы могли лично повлиять на развитие направления, то что бы вы выбрали» желающих принять личное участие оказалось не так велико: здравоохранение 16,1%, экология 16%, образование 13,8%. Наименее волнующими молодежь оказались сферы цифровой экономики, демографии и международной кооперации, и экспорта», — говорится в сообщении.

Руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич отметил, что полученные данные станут фундаментом для выстраивания дальнейшей работы.

«Независимо от того, что некоторые направления были отмечены довольно слабо, мы будем подключать участников наших команд «Молодежки ОНФ» к работе по каждой площадке», — добавил Кастюкевич.

По мнению молодых людей, экология влияет и на демографию, и на здравоохранение, поэтому нужно уделять много внимания охране окружающей среды. Многие в комментариях отметили, что готовы принимать участие в экологических рейдах по лесам, лесопарковым зонам.

Что касается образования, то молодые люди жаловались на невостребованность рабочих специальностей. При этом отмечали, что наука и образование – это то, что откроет новые пути не только для отдельных людей или России, а всего мира.

В мае Путин подписал новый майский указ, который определяет приоритетные цели и задачи развития страны до 2024 года. В указе обозначены 12 приоритетных проектов, которые правительство РФ должно разработать или скорректировать до 1 октября. Проекты касаются демографии, здравоохранения, образования, жилья, экологии, безопасности и качества дорог, производительности труда, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, а также экспорта.