РИАМО – 28 июн. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что система электронных трудовых книжек заработает в стране с 2020 года, пишет Газета.ru.

По его словам, процесс внедрения электронных книжек должен быть поэтапным.

«Мы уже этим вопросом начинали заниматься. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ – для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится. Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года», – сказал Медведев.

В электронной трудовой книжки будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. Дополнительное преимущество электронные книжки дадут тем, кто работает удаленно.

Помимо этого, при обращении за государственными услугами гражданам не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности и стаже.